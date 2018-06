Tragödie von Parndorf könnte sich wiederholen

Schlepper haben selten Skrupel. Die Tragödie von Parndorf – sie könnte sich wiederholen. Erst Ende Mai wurde ein Kleinbus an der kroatisch-bosnischen Grenze durch Schüsse der Polizei aufgehalten. Zwei Kinder wurden verletzt. In dem Bus waren 29 Menschen eingepfercht.

„Die Fahrer sind immer noch sehr sorglos. Und die Menschen sind gutgläubig. Oder sie werden unter Druck gesetzt – sie haben keine Wahl“, sagt Gerald Tatzgern, Leiter der Zentralstelle zur Bekämpfung der Schlepperkriminalität im Bundeskriminalamt.

Was sich seit Parndorf geändert hat: Flüchtlinge werden zumindest seltener in Lkw transportiert. „Die Kontrollen sind stärker geworden. Wenn zwei Personen in einem Pkw transportiert werden, ist das unauffälliger.“ Oder die Flüchtlinge bekommen statt des versprochenen Transports eine Wegbeschreibung für eine sehr lange Wanderung. „Es gibt tatsächlich Fälle, in denen Menschen von Griechenland die Route zu Fuß abgegangen sind. Die Schlepper haben ihnen nur die Richtung gezeigt.“