Tourismus: Wie der Winter trotz Gästeminus zum Erfolg wurde

Preise sollen steigen

Bei den Herkunftsmärkten schwächelten vor allem die wichtigsten. In allen drei Bundesländern gab es bei den Gästen aus Deutschland und Österreich ein Minus. Ein teils deutliches Plus gab es dagegen bei Urlaubern aus Belgien und den Niederlanden.

Während Tirols Politik und Wirtschaft am Montag über den Winter Bilanz zog, beginnt dieser Tage bereits die Sommersaison. Diese hat in Sachen Wertschöpfung Aufholbedarf gegenüber dem Winter. Durchschnittlich 186 Euro geben Urlauber im Winter in Tirol aus, 137 Euro sind es im Sommer. Josef Hackl, Spartenobmann für Tourismus und Freizeitwirtschaft der Wirtschaftskammer Tirol, sagt: „Die Preise in manchen Teilen Tirols müssen gerade im bevorstehenden Sommer nachziehen“.

Das Preisbewusstsein müsse steigen und „die Wertigkeit unserer Dienstleistungen“ sollten „anerkannt und gewichtet werden“, so Hackl. Bezüglich des Personalmangels in Tirols Tourismusbetrieben will er auf Saisonarbeiter aus Drittstaaten, etwa Kroatien, setzen. Laut Tourismusbarometer geht die Branche positiv gestimmt in den Sommer. „68 Prozent der Betriebe erwarten ein Umsatzwachstum“, sagt Markus Gratzer, Generalsekretär der Hoteliervereinigung.