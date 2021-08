Tourismus ist wieder auf der Überholspur: "Bester Juli seit Bestehen"

Seengebiete und Hotels „mit toller Infrastruktur“ sind laut Gerber besonders gefragt. Alois Seyrling vom Fünf-Sterne-Hotel Klosterbräu in Seefeld passt in dieses Bild: „Wir hatten den besten Juli seit Bestehen. Der August wird vermutlich ebenfalls ein Rekord“, sagt er.

Und das will was heißen: Das Traditionshaus ist seit 211 Jahren im Familienbesitz. Seefeld gehört aktuell zu den meistbesuchten Orten in Tirol – nicht zuletzt aufgrund der Grenznähe zum Hauptmarkt Deutschland.