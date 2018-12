Tourismus-Geldgeber: Die freudige und die bange Hoffnung

Sie bringen Geld, sie bringen Hoffnung. Ausländische Investoren haben den österreichischen Tourismus schon längst als lohnende Geldanlage entdeckt und schüren bei den Einheimischen Erwartungen. Die Hoffnung kann freudig sein, wie in Bad Gastein, wo die Hirmer-Gruppe vor zwei Wochen den Kaufvertrag für drei leer stehende Hotels am zentralen, historisch wertvollen Straubingerplatz unterschrieben hat.

Die Hoffnung kann aber auch sehr bange sein, wie im stadtnahen Skigebiet Gaißau-Hintersee, wo von den betroffenen Bürgermeistern abwärts auch Mitte der vergangenen Woche noch niemand wusste, ob der chinesische Haupteigentümer Zhonghui Wang vorhat, die Lifte in diesem Winter in Betrieb zu nehmen. Nun soll es aber in wenigen Tagen tatsächlich soweit sein.

Der Unmut in der Region war davor schon groß, allerdings nur hinter vorgehaltener Hand. Schließlich will niemand den Eigentümer des auch wirtschaftlich bedeutenden Betriebs verprellen. Die Bundesforste, einer der größten Grundeigentümer im Skigebiet, hatten zwischenzeitlich die Finanzprokuratur eingeschalten, da der chinesische Eigentümer eine vertraglich vereinbarte Bankgarantie schuldig geblieben war.