Drei Menschen innerhalb weniger Tage erfroren

Den Ermittlungen der Polizeiinspektion Ober-Grafendorf zufolge soll sich der 51 Jahre alte Einheimische in der Nacht auf Sonntag zu Fuß auf den Heimweg begeben haben. Gefunden wurde der Mann gegen 8.45 Uhr auf einem Acker in Rennersdorf, einer Katastralgemeinde von Ober-Grafendorf.

Der vorbeikommende Spaziergänger verständigte die Einsatzkräfte, der Notarzt konnte aber nur mehr den Tod des 51-Jährigen feststellen. Über den Vorfall berichteten am Sonntag auch Heute sowie der ORF Niederösterreich.

Auch in Wien wurde ein Mann gefunden

Ein Mann ist am Freitag beim Liesingbach in Wien tot aufgefunden worden. Der 40- bis 50-Jährige könnte erfroren sein, bestätigte die Polizei am Sonntag Berichte von Heute und oe24. Eine Spaziergängerin entdeckte den Toten in der Nähe des Wohnparks Alterlaa in Liesing und alarmierte die Einsatzkräfte. Für den Mann kam aber jede Hilfe zu spät.

➤ Mehr lesen: Nach Fahndung in Wien-Floridsdorf: Drohungen galten Polizisten