Tote Greifvögel: Mehr Kontrolle gefordert

„Der niederösterreichische Landesjagdverband verurteilt die Verwendung von Gift auf das Schärfste. Der Einsatz ist per Jagdgesetz ausdrücklich verboten“, sagt Generalsekretärin Sylvia Scherhaufer dazu. Es sei auch im Interesse des Landesjagdverbandes, die Vergiftungsfälle aufzuklären, weshalb 2003 gemeinsam mit dem WWF die Vergiftungshotline eingerichtet wurde. Die Einrichtung einer zusätzlichen unabhängigen Aufsicht lehnt Scherhaufer jedoch ab. Nach Bekanntwerden der Vergiftungsfälle im Raum Zistersdorf sei eine Gesprächsrunde mit den zuständigen Jägern, der Polizei und den Bezirksjägermeistern einberufen worden. Seither habe sich die Situation verbessert.

Derzeit werden vier junge Turmfalken auf der Eulen und Greifvogelstation in Haringsee aufgezogen. „Die Mutter wurde tot im Nest gefunden, sie wurde wahrscheinlich vergiftet“, erklärt Hans Frey, der wissenschaftlichen Leiter Station. Nach mehreren Fällen von getöteten Tieren im Burgenland, seien hier in den vergangenen Monaten kaum Fälle bekannt geworden. 2014 sorgten zwei Jäger für Aufsehen, die 24 erschossene bzw. vergiftete Greifvögel in der Gefriertruhe aufbewahrt hatten. Die beiden Burgenländer wurden zu einer bedingten Haftstrafe verurteilt. Oft gestaltete sich die Klärung solcher Fälle schwierig.

BirdLife und der WWF plädieren für den Einsatz von Giftspürhunden. „Es können bereits kleinste Mengen an Gift gefunden und weitere Opfer verhindert werden“, sagt Wolf-Petre. Die Hunde wären vorhanden.