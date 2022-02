Tödlicher Unfall: Laster fuhr gegen Pferdeanhänger

In der Nacht auf Mittwoch gegen 22.15 Uhr kam es auf der Autobahn A4 zu einem schweren Verkehrsunfall. Auf der Höhe Parndorf hielt ein 58-jähriger Deutscher seinen Pkw samt Pferdeanhänger am ersten Fahrstreifen an. Die Beleuchtung des Hängers war defekt, wie die Polizei mitteilte.

Sein 62-jähriger Beifahrer aus Rumänien, stieg aus dem Wagen, um die Steckverbindung des Anhängers zu kontrollieren. Zur gleichen Zeit fuhr ein 24-jähriger rumänischer Lenker mit seiner 22-jährigen Beifahrerin in dieselbe Richtung. „Er konnte das unbeleuchtete Fahrzeug samt Pferdeanhänger nicht wahrnehmen und fuhr auf das Heck des Anhängers auf, wobei der Anhänger zur Seite geschoben wurde“, heißt es von der Landespolizeidirektion.

Der 62-jährige Rumäne wurde durch den Zusammenstoß mit dem Hänger weggeschleudert und tödlich verletzt. „Trotz sofortiger, intensiver Reanimationsversuche durch einen nachkommenden Ersthelfer und das Rote Kreuz konnte der Notarzt leider nur noch den Tod des Schwerverletzten feststellen“, teilt die Feuerwehr Neusiedl am See mit. Auch die Feuerwehr Parndorf, sowie Rettung, Notarzt und Polizei waren im Einsatz.

Die Frau des 62-jährigen Rumänen, die im Auto des Deutschen saß, wurde bei dem Zusammenstoß laut Polizei leicht verletzt, die anderen Beteiligten blieben unverletzt.