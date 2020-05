Tödlicher Schuss auf Freund: Mordanklage steht

Zwei Bekannte treffen einander zufällig bei einer Kfz-Werkstatt in Tannham bei Straßwalchen, Salzburg. Sie begrüßen einander mit Bussis auf die Wangen, plaudern und lachen. Ihre Unterhaltung setzen sie bei einem Spaziergang fort, als plötzlich ein Schuss fällt.

Der 53-jährige Musa A. bricht auf der Straße zusammen, stirbt kurz darauf an inneren Blutungen. Der Schütze Said M. behauptet später, es sei ein Unfall gewesen. Die Staatsanwaltschaft Salzburg geht in ihrer Anklage aber eindeutig von Mord aus. Das Motiv ist unklar.