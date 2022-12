Tödlicher Forstunfall: Steirer von Baum am Kopf getroffen

Ein tödlicher Forstunfall hat sich am Mittwoch in Neumarkt im steirischen Bezirk Murau ereignet. Gegen Mittag waren zwei Männer in unwegsamem Gelände mit Holzarbeiten beschäftigt.

Während ein 58-jähriger Landwirt einen Baum fällte, stand sein 57-jähriger Freund aus bisher unbekannter Ursache im Gefahrenbereich und wurde von dem herabfallenden Baum am Kopf getroffen. Der Mann erlag seinen schweren Verletzungen.