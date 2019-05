Tödlicher Forstunfall in Kärnten

Ein 60-jähriger Mann ist am Mittwoch bei Forstarbeiten in Zwenberg, Gemeinde Reißeck, Bezirk Spittal/ Drau in Kärnten tödlich verunglückt. Beim Fällen einer Esche mit der Motorsäge stürzte eine an die Esche angelehnte Fichte zu Boden und traf den Mann am Kopf. Trotz eines getragenen Schutzhelms erlitt der Mann tödliche Verletzungen im Kopfbereich, teilte die Landespolizeidirektion Kärnten mit.