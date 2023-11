Tödlicher Faustschlag in Tirol: Sohn bekennt sich teils schuldig

Zuvor hatte die Staatsanwältin in ihrem Eröffnungsplädoyer ausgeführt, dass der Vorfall "an Tragik nicht zu überbieten ist." Fakt sei aber auch, dass der Angeklagte "mit einem wuchtigen Faustschlag zurückschlug". Das relativierte auch sein Verteidiger nicht, gab jedoch zu Bedenken: "Es gibt aber eine Vorgeschichte". Es kam nach dem Schlag des Vaters zu einer "strafrechtlich relevanten Gemütsbewegung". Da sein Mandant unbescholten sei, müsse es auch kein "härteres Urteil" geben, da eine solche Tat überhaupt nicht zu seinem "sonstigen Wesen passt".

Nach dem Faustschlag war der 63-Jährige am Asphaltboden am Parkplatz vor dem Gasthaus, wo die Hochzeitsfeier stattgefunden hatte, aufgeschlagen. Dabei erlitt er einen Gefäßabriss im Hirn. Der Mann war an Ort und Stelle reanimiert worden, verstarb aber später im Krankenhaus. Der 32-jährige Sohn wurde noch am selben Abend festgenommen. Im Fall einer Verurteilung drohen dem Angeklagten eine Freiheitsstrafe zwischen einem und 15 Jahren Haft.