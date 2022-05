Tödlicher Arbeitsunfall in Hackschnitzelwerk in Salzburg

Bei einem Arbeitsunfall in Wals (Flachgau) ist am Donnerstagmorgen ein 43-jähriger Arbeiter getötet worden. Wie die Polizei berichtete, war der Kroate mit Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten an einer Zerkleinerungsmaschine für Hackschnitzel beschäftigt. Beim Öffnen der fünf Tonnen schweren Türe zur Maschine brachen beide Bolzen in den Scharnieren und die Türe kippte auf den Mann und klemmte diesen unter sich ein.

Ein Notarzt versuchte den Arbeiter noch zu reanimieren, er konnte aber letztlich nur mehr den Tod des Arbeiters feststellen. Ein Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes betreute Kollegen und Angehörige. Die Staatsanwaltschaft hat einen Sachverständigen zur Klärung der Unfallursache bestellt.