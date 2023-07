Tödlicher Absturz: Schwammerlsucher (39) starb im Salzburger Pongau

In Bad Gastein (Pongau) ist am Sonntag ein 39-jähriger Schwammerlsucher tödlich verunglückt. Wie die Polizei berichtete, hatte der Mann gegen Mittag im Bereich des Patschgstuhls in alpinem Gelände den Kontakt zu seiner Gruppe verloren.

Als er später von seinen Begleitern vermisst wurde, meldeten ihn diese gegen 16.50 Uhr via Notruf als abgängig. Ein Mobiltelefon hatte der Pilzsucher - ein bosnischer Staatsangehöriger - nicht dabei.

➤ Mehr Nachrichten aus Österreich