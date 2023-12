Tödliche Messerattacke in Tirol: Verdächtiger muss in U-Haft bleiben

Ein 45-Jähriger muss nach einer Messerattacke, bei der Ende Oktober im Tiroler Fieberbrunn ein 54-Jähriger zu Tode gekommen war, weiterhin in Untersuchungshaft bleiben. Dies wurde am Freitag am Landesgericht Innsbruck entschieden, sagte Gerichtssprecherin Birgit Fink der APA.

➤ Mehr lesen: Tödliche Messerattacke in Fieberbrunn

Ob der Mann so wie bisher zu den Tatvorwürfen schweigt, konnte sie keine Angaben machen. Die U-Haft wurde bis 15. Februar verlängert.