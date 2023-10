Tödlicher Sturz bei Jagdausflug in der Steiermark

Tödlich hat am Donnerstagabend für einen 70-Jährigen aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld in der Steiermark ein Jagdausflug im Revier Altenberg geendet. Der Mann brachte einen Kollegen (34) aus dem Bezirk Neunkirchen zu einem höher gelegenen Hochsitz und fuhr per Pkw zu einem Wildschwein-Futterplatz, um diesen zu bestücken. Als er nicht wie vereinbart zurückkam, begab sich der Bekannte auf die Suche. Er fand den 70-Jährigen abseits des Weges mit einer blutenden Kopfwunde vor.

Der verständigte Notarzt konnte nur mehr den Tod des Mannes feststellen. Die Leiche wurde von Einsatzkräften der Feuerwehr und des Bergrettungsdienstes geborgen. Die Staatsanwaltschaft Leoben ordnete eine Obduktion zur Feststellung der genauen Todesursache an. Laut Polizei Steiermark dürfte er zu Sturz gekommen sein.