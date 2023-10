Panische Hilferufe: Familie in NÖ aus brennendem Haus befreit

Es war am Mittwoch gegen 21.45 Uhr, als in der Feuerwehr-Zentrale in Schwechat gleich mehrere Notrufe eingingen. Rasch wurde den Einsatzkräften klar, dass in einem Haus im Ortszentrum von Himberg ein Feuer ausgebrochen war. Zudem war höchste Eile geboten, weil in dem Gebäude acht Personen eingeschlossen waren.

Mutiger Nachbar

Während sich die Feuerwehr auf den Weg machte, drangen bereits panische Hilferufe aus dem Haus. Tatsächlich war den Personen der Fluchtweg versperrt, weil aus der brennenden Küche dichte Rauchschwaden drangen. Es war schließlich ein Freund der Familie, der zum Ort des Geschehens eilte und mit einem Handfeuerlöscher die Flammen bekämpfte.

Die achtköpfige Familie konnte schließlich ins Freie flüchten. Eine Person musste nach der Erstversorgung durch die herbeigeeilten Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht werden.

"Wir danken dem mutigen Nachbarn, dessen schnelles Handeln Schlimmeres verhindert hat, sowie den Feuerwehren, dem Roten Kreuz und der Polizei für ihre hervorragende Zusammenarbeit", betonte Himbergs Feuerwehrkommandant Wolfgang Ernst.