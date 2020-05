Gericht sucht einen 148-Jährigen

Bis 31. Mai 2015 sollte sich Josef Kren, geboren am 20. Juli 1866, bei Gericht melden – wenige Wochen vor seinem 149. Geburtstag also. Um es vorweg zu nehmen: Er hat sich nicht gemeldet. Mit seiner Todeserklärung findet damit am Bezirksgericht Eisenstadt ein kurioser Fall seinen Abschluss.