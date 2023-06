Tod in 100 Metern Tiefe: Profitaucher aus Österreich starb

Unter Wasser dürfte der Profitaucher aus bislang unbekannter Ursache aber Probleme bekommen haben. Axel S. wurde schließlich entdeckt, wie er leblos an der Meeresoberfläche trieb. Sofort wurde die Küstenwache alarmiert, die den Österreicher an Land und anschließend in ein Krankenhaus brachte.

Obduktion angeordnet

Für den Profitaucher kam aber jede Hilfe zu spät, die Ärzte vor Ort konnten nur mehr den Tod des Mannes feststellen. Laut Angaben der zypriotischen Polizei gebe es derzeit keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Eine Obduktion des Leichnams wurde dennoch angeordnet.