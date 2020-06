Tod im Spital: Familie fordert Aufklärung

Emanuel M. war 19 Jahre alt, kerngesund und sportlich, als er 2010 nach einer Routine-OP gestorben ist. Wer dafür verantwortlich ist, ist bis heute nicht geklärt. "Es ist für mich wie ein schwarzes Loch voller Fragen, die mir keiner beantworten kann oder will", sagt seine Tante Anna. Ihr Vorwurf: Der Fall werde von den Behörden verschleppt.

"Mir geht es dreckig. Wir hören uns morgen", ist das Letzte, das sie am Abend vor seinem Tod von ihrem Neffen gehört hat. Emanuel hatte gerade eine Operation wegen eines Unterarmbruchs hinter sich. Am Morgen des 30. August 2010 starb er an einem Atemstillstand infolge einer Überdosis Schmerzmittel, wie die Obduktion ergab.

Unklar ist bis heute die "Ursache zur Todesursache", erklärt Opferanwalt Stefan Rieder vom Weißen Ring, der die Obsorgeträgerin vertritt. "Die Frage ist, wie es zu der Überdosis in der Schmerzpumpe kommen konnte. Derjenige, der die Mischung zubereitet hat, ist auch für den Tod des jungen Mannes verantwortlich." Kürzlich hat er einen entsprechenden Beweismittelantrag an die Staatsanwaltschaft gestellt. Das Ergebnis steht noch aus.