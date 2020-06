Tod auf der Alm: Trauer um ein junges Liebespaar

Wir stehen nach der traurigen Nachricht alle unter Schock. Das ist unendlich schwer“, sagt Fußballtrainer Randy McGirr am Dienstag. Wie berichtet, wurde vermutlich eine defekte Gastherme in einer private Almhütte in Mauterndorf im Lungau ( Salzburg) zwei Jugendlichen zum Verhängnis. Richard M. (18) aus Mariapfarr ( Salzburg) und Judith N. (19) aus Petronell (NÖ) wurden am Samstag leblos in der Dusche aufgefunden. Das Paar starb an einer Kohlenmonoxidvergiftung. Das ergab die Obduktion.