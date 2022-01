Tiroler Polizei nahm kriminelles jugendliches Brüderpaar fest

Die Tiroler Polizei hat am Donnerstag zwei offenbar kriminelle Brüder im Alter von 17 und 15 Jahren festgenommen. In der Wohnung der beiden Jugendlichen im Bezirk Innsbruck-Land wurden über ein Kilogramm Cannabiskraut, zwei gefälschte Impfpässe, zwei Mobiltelefone sowie ein hoher vierstelliger Geldbetrag entdeckt und sichergestellt. Weitere 500 Gramm Cannabiskraut waren in einem Waldstück versteckt, wo die Ermittler auch auf einen Tresor und eine Sporttasche stießen.

Die Polizei wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Donnerstag auf den 17-Jährigen aufmerksam. In seinem Fahrzeug war deutlicher Cannabis-Geruch wahrzunehmen, woraufhin die Beamten auf die Suche gingen und Cannabiskraut und einen Pfefferspray fanden. Bei einer anschließenden Nachschau in der Wohnung des jungen Mannes wurden das weitere Suchtgift sowie die anderen Gegenstände in Gewahrsam genommen. Weitere Ermittlungen führten die Polizei am nächsten Tag in das Waldstück in der Nähe der Wohnung. Die Brüder wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert und werden angezeigt.