59-Jähriger in Tirol bei Streitschlichtung tödlich verletzt

Weil er eine Attacke seines 32-jährigen Neffen auf einen Lokalbesucher verhindern wollte, ist ein 59-jähriger Mann am Donnerstagabend in Wörgl (Bez. Kufstein) tödlich verletzt worden. Laut Polizei entbrannte in einer Bar ein Streit zwischen dem 32-Jährigen und einem anderen Mann. Als der 32-Jährige auf sein Gegenüber losgehen wollte, stellte sich der 59-Jährige dazwischen. Er erhielt von seinem Neffen einen Stoß und fiel so unglücklich gegen einen Tisch, dass er verstarb.

Für den 59-Jährigen kam jede Hilfe zu spät, er erlag noch an Ort und Stelle den erlittenen Verletzungen. Der 32-Jährige wurde in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert, gegen ihn wird wegen fahrlässiger Körperverletzung mit tödlichem Ausgang ermittelt.