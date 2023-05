Tiroler Landesmuseum wird zur Großbaustelle

Karl C. Berger standen am Dienstag die Tränen in den Augen. Der interimistische Geschäftsführer der Tiroler Landesmuseen (TLM) war die Erleichterung anzusehen, dass nach Jahren der Verschleppung der Um- und Ausbau des Haupthauses - das Ferdinandeum - in die Gänge kommt.

„Jetzt haben wir es doch noch geschafft“, kommentierte Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) bei einer Pressekonferenz einen Beschluss der Landesregierung zur Freimachung der notwendigen Mittel. Die Kosten werden aktuell auf 47,8 Millionen kalkuliert. Bis zur geplanten Fertigstellung im Jahr 2027 werden aufgrund der erwarteten Bauindex-Anpassungen 58,9 Millionen Euro daraus.