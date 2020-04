Tiroler bedrohte mehrere Menschen mit Langwaffe

Ein schwer bewaffneter Mann ist der Tiroler Polizei am Freitag ins Netz gegangen. Der 42-Jährige hatte um 5.30 Uhr zunächst drei Personen in einer Wohnung in Wörgl mit einer Langwaffe bedroht, daraufhin auch einen Kunden in einer Bäckerei, berichtete die Landespolizeidirektion Tirol.

Der offenbar "unter leichtem Medikamenteneinfluss" stehende Mann ergab sich zwar sofort den Polizeibeamten und ließ sich die Waffe abnehmen, widersetzte sich dann aber seiner Festnahme. Im Zuge der Festnahme sei ein Polizist leicht verletzt worden.

Großes Arsenal trotz Waffenverbots

Wie weitere Erhebungen ergaben, besaß der Österreicher trotz aufrechtem Waffenverbot eine Softgun-Waffe, eine Machete, eine Armbrust sowie scharfe Munition. Sämtliches Material wurde sichergestellt, der Mann in die Justizanstalt Innsbruck gebracht.