Tirol Werbung soll nun auch um Tourismusmitarbeiter buhlen

In erster Linie sollen Österreicher für das Arbeiten im Tourismus gewonnen werden. Darüber hinaus werden die Fühler aber auch in andere EU-Länder ausgestreckt – insbesondere in jene mit hoher Jugendarbeitslosigkeit. Als Beispiel nannte Platter Spanien.

„Schon in diesem Sommer werden die ersten jungen Menschen aus Portugal kommen“, berichtete Tirols Tourismus-Spartenobmann Mario Gerber. Für ihn ist klar, dass es Sprachbarrieren geben wird und es künftig keine Selbstverständlichkeit mehr ist, dass Mitarbeiter Deutsch sprechen. „Die englische Sprache muss im Tourismus akzeptiert werden“, sagte Gerber nüchtern.