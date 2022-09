Tirol-Wahl: Erstes Abtasten vor Regierungsverhandlungen

Dass am Dienstag zunächst der bisherige grüne Regierungspartner geladen war, habe keine speziellen Hintergründe, wurde von der VP betont. Vielmehr waren abseits von Gebi Mair alle anderen Klubobleute terminlich verhindert. Am Mittwoch geben sich dann vom Morgen bis in den Abend die Parteichefs aller anderen Parteien samt jeweils einem weiteren Abgesandten im Büro von Mattle die Klinke in die Hand.

Es startet mit den Neos, es folgen Liste Fritz und SPÖ. Den Abschluss macht die FPÖ von Markus Abwerzger, mit der die VP aber eine Koalition ausschließt. Bei den Acht-Augen-Gesprächen wird Mattle vom erfahrenen VP-Klubobmann Jakob Wolf unterstützt. Der ist auch Teil der VP-Steuerungsgruppe für die Verhandlungen. Deren Besetzung dürfte Indiz dafür sein, wer unter dem neuen Parteichef (weiter) eine gewichtige Rolle spielen könnte.

Das wären demnach die Landesräte Josef Geisler und Johannes Tratter sowie EU-Abgeordnete Barbara Thaler und VP-Tourismussprecher Mario Gerber.