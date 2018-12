Tirol: Vier Lawinen-Verschüttete in zwei Tagen

Bereits tags zuvor, am Nachmittag des Heiligabend, war in der Axamer Lizum (Bezirk Innsbruck-Land) ein in Tirol wohnhafter Niederländer unter einer Lawine geraten. Der 48-Jährige entschloss sich spontan, einen Hang im freien Skiraum zu befahren. Nachdem der Sohn den Hang gemeistert hatte und wieder auf die markierte Piste zurückgekehrt war, fuhr der 48-Jährige ohne Notfallausrüstung in den freien Skiraum ein. Es löste sich unverzüglich ein Schneebrett, das den Mann etwa 100 Meter weit mitriss. Zunächst konnte er sich an der Oberfläche halten, schließlich wurde der 48-Jährige aber vollständig verschüttet. Zu seinem Glück waren zwei Tourengeher vor Ort, die den Mann ausgruben. Er verbrachte etwa zwei Minuten unter der Schneedecke, zog sich aber ebenfalls keine Verletzungen zu.

Lawinenstufe vier

Die Verhältnisse in den Tiroler Bergen waren für Touren abseits gesicherter Pisten schwierig: Nach dem vielen Niederschlag und dem Sturmwind an den Tagen davor herrschte am Heiligen Abend große Lawinengefahr der Stufe 4 auf der fünfstufigen Gefahrenskala. Oberhalb von 2.200 Metern bestand am Christtag sowohl in der Gurgler-Gruppe als auch in Osttirol erhebliche Lawinengefahr der Stufe 3, darunter waren die Bedingungen sicherer.

