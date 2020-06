Verwirrte brach in Tierheim ein

Eine unliebsame Überraschung hat Gerhard Juen am Montag bei Dienstantritt im Tierheim Mentlberg in Innsbruck erlebt. "Das Büro war total verwüstet", erzählt der Tierpfleger. Mitten im Chaos saß eine 35-jährige Innsbruckerin, die sich in der Nacht über eine Terrassentür Zutritt verschafft hatte. Sie wollte ihre beiden Chihuahuas befreien, die am Abend zuvor behördlich beschlagnahmt worden waren. Die unterstandslose und offenbar geistig verwirrte Frau hatte die Hunde in einem Restaurant vergessen. Aus dem Tierheim ließ sie sich schließlich nur mithilfe der Polizei entfernen. "Sie hat sich mit einer Hundeleine an eine Türe gebunden", berichtet Juen.

Am Dienstag sei die Frau dann wieder vor der Türe gestanden und habe randaliert. Erneut war die Polizei gefordert. "So etwas erlebt man nicht alle Tage", sagt der Tierpfleger. Echter Schaden sei jedoch keiner entstanden. Die etwa vier Monate alten Hunde bleiben bis auf Weiteres im Tierheim.