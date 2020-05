Ungeklärter Mord: Neue Ermittlungen

Im Juni 1990 wird die Buchhalterin Angelika Föger im Büro einer Käserei im Tiroler Tannheimertal erstochen. Der Verdacht fällt auf einen Lehrling, der sich schließlich geständig zeigt. In der Hauptverhandlung will er von einem Mord dann nichts mehr wissen. Er habe versucht, die 32-Jährige zu vergewaltigen und sie dazu mit einem Messer eingeschüchtert. Der zum Zeitpunkt der Tat 17-Jährige wird schließlich zu 13 Jahren Haft verurteilt.

Doch für die Angehörigen des Opfers tauchten bereits im Prozess Zweifel auf, ob der Lehrling tatsächlich der Mörder bzw. der alleinige Täter ist. Genährt wurden die Zweifel eben durch jene Haare, die nun wieder im Mittelpunkt des Falles stehen. „Vor Gericht wurde aus dem Gutachten der Gerichtsmedizin zitiert, dass sich in der Hand des Opfers 20 helle Haare befunden haben, die Opfer und Täter fremd sind“, erzählt Ex-Gendarm Föger, der glaubt, den möglichen Komplizen, zu dem die Haare passen könnten, zu kennen.

Anfang Juni dieses Jahres wurde nun eine Untersuchung des Säckchens veranlasst, in dem sich diese Tatortspuren befunden haben. Das geht aus der Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage an Justizministerin Beatrix Karl ( ÖVP) hervor. BZÖ-Nationalrat Gerhard Huber verlangte darin Aufklärung zu „ungeklärten Todesfällen in Tirol“.

Hansjörg Mayr, Sprecher der Staatsanwaltschaft Innsbruck, bestätigt auf KURIER-Anfrage die Ermittlungen. Von einem Wiederaufrollen des Falls Angelika Föger will er jedoch nicht sprechen. „Es gibt keine neuen Anhaltspunkte auf weitere Täter. Es handelt sich um ein Verfahren gegen unbekannt.“ Warum das ominöse Nylonsäckchen nun doch auf DNA-Spuren untersucht wird, konnte Mayr nicht beantworten.