Tirol: Seit Freitag vermisste 15-Jährige wieder aufgetaucht

Die 15-Jährige aus Reith bei Seefeld in Tirol, die seit vergangenen Freitagabend als vermisst galt, ist laut Polizei Mittwochnachmittag in der Tiroler Bezirkshauptstadt Kufstein wieder aufgetaucht.

Die Jugendliche war am Freitag zu einem Spaziergang aufgebrochen und kam dann nicht mehr nach Hause. Erhebungen hatten ergeben, dass das Handy des Mädchens zuletzt am Samstag gegen 10.50 Uhr in Kufstein eingeloggt war.