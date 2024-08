Zwei Züge in Muren gefahren: 130 Feuerwehreinsätze nach Unwettern

Gegen 19 Uhr zog am Montagabend eine Gewitterfront, begleitet von stürmischem Wind, vom Tiroler Oberland kommend Richtung Osten über Innsbruck hinweg. Mehrere Murenabgänge waren Folge der schweren Niederschläge. Straßen und eine Bahnstrecke mussten gesperrt worden.

In den Nachtstunden hatten die Feuerwehren in Tirol immer noch alle Hände voll zu tun. "Rund 130 Einsätze wurden bislang insgesamt verzeichnet, davon im Bezirk Innsbruck-Land 90, wo allein in Kematen 47 Einsätze zu verzeichnen sind. 43 Feuerwehren befinden sich im Einsatz", meldete das Land Tirol.