Tirol: Mann schwebte nach Attacke mit Glasflasche in Lebensgefahr

Der 44-Jährige war mit der Glasflasche im Hals- und Kinnbereich geschnitten worden. Zeugen alarmierten die Einsatzkräfte, der unbekannte Täter flüchtete. Beim Opfer bestand vorübergehend Lebensgefahr, teilte die Polizei gegenüber der APA mit. Die Rettung brachte den Österreicher in die Innsbrucker Klinik. Dort war er am Montag noch in Behandlung, in Lebensgefahr schwebte der Mann jedoch nicht mehr.

Verdächtiger schweigt zu Motiv

Als tatverdächtig gilt der 25-Jährige, der sich - laut Polizei auch aufgrund des Fahndungsdrucks - selbst gestellt hatte. Der Somalier schwieg vorerst in einer ersten Befragung. Ein Motiv gab es demnach noch nicht. Der Mann wurde in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert. Es wurde wegen versuchten Mordes ermittelt.