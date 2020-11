Tirol: Kind auf Schutzweg von Pkw angefahren

Ein fünfjähriger Bub ist Mittwochabend in Bruck am Ziller (Bezirk Schwaz) auf einem Schutzweg von einem Pkw angefahren und rund vier Meter auf den Gehsteig geschleudert worden. Der Bub, der in Begleitung seiner Mutter war, wurde vom Wagen des 71-jährigen Lenkers mit der rechten Seite erfasst.

Notarzt

Nach einer notärztlichen Versorgung kam der Fünfjährige verletzt in die Innsbrucker Klinik, berichtete die Polizei.