Tirol: Deutscher Skifahrer von Pistenraupe überrollt

Ein deutscher Skifahrer ist am frühen Donnerstagabend im Skigebiet Silvretta Arena in Tirol tödlich verunglückt. Der 57-Jährige wurde von einer Pistenraupe überrollt, wie die Tiroler Polizei am Freitag mitteilte. Der Mann erlitt dabei tödliche Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. Eine Obduktion wurde angeordnet.

Ein 34-jähriger Tiroler fuhr mit einer Pistenraupe talwärts. Der 57-Jährige war mit seinen zwei Kindern unterwegs. Nachdem die drei Skifahrer auf einem Ziehweg zu der Pistenraupe aufgeschlossen hatten, dürfte der Mann gegen die Nachlauffräse der Pistenraupe gefahren und in weiterer Folge von dieser überrollt worden sein.