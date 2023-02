Tirol: 52-Jähriger feuerte in eigener Wohnung Schüsse ab

Ein 52-Jähriger hat in der Nacht auf Dienstag in seiner Wohnung in der kleinen Gemeinde Rettenschöss (Bezirk Kufstein) Schüsse abgefeuert. Gegen 1 Uhr Früh alarmierte ein Nachbar die Polizei. Der 52-Jährige, gegen den ein Waffenverbot bestand, verbarrikadierte sich aber in seiner Wohnung. Polizeieinheiten der SIG und Cobra öffneten die Tür und nahmen den Mann in seinem Schlafzimmer fest. Er war allein in der Wohnung.