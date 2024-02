Tirol: 16-jährige Skifahrerin starb nach Sturz in Funpark

Eine erst 16-jährige deutsche Urlauberin ist beim Skifahren in Tirol tödlich verunglückt. Die Teenagerin starb einige Tage nach einem schweren Sturz im Skigebiet Christlum Achenkirch in der Innsbrucker Klinik.

Die Skifahrerin war am 16. Februar gegen 10.00 Uhr in dem Skigebiet am Achensee im dortigen Funpark über eine Freestyle-Schanze gesprungen.

Dabei verlor sie laut Polizei die Kontrolle. Bei einem Sturz prallte die Deutsche hart auf der Piste auf, wobei sie sich schwere Verletzungen zuzog. Sie blieb bewusstlos im Schnee liegen.

Reanimation

Zeugen leisteten noch an der Unglücksstelle Erste Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang. Nach einer Reanimation durch den Notarzt wurde die Verunfallte mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen, wo sie am 19. Februar auf Grund der schweren Verletzungen starb.