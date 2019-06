Tipps gegen Hitze im Netz: Warum manche mehr schaden als helfen

Tipps, die man jedenfalls auch in den kommenden Tagen beherzigen kann: Am Dienstag wurden in Innsbruck 36,7 Grad gemessen. Bisher war es im Juni in Tirol erst einmal so heiß, nämlich 2012 in Imst (mit 36,6 Grad). Für Mittwoch werden 28 bis 38 Grad erwartet, selbst in 2.000 Metern Höhe gibt es bis zu 25 Grad. Ähnlich am Donnerstag, da werden 28 bis 37 Grad prognostiziert.

Vergleichbare Temperaturen wurden etwa am Dienstag in Neu-Delhi (36 Grad), im Tschad (37 Grad) oder in Mali (38 Grad) gemessen.

Und es geht noch heißer – und zwar in Europa: Die Südströmung, die warme Luft aus dem Nordwesten Afrikas nach Europa bringt, sorgt in Spanien, Frankreich und Deutschland in den kommenden Tagen für rund 40 Grad.