„Der radikale Islam ist auf Tiktok Normalität“

Kaltenbrunner: Der radikale Islam ist auf Tiktok weitgehend Normalität. All das, was wir uns als westliche Gesellschaft erarbeitet haben – von Frauenrechten bis Minderheitenrechten – wird von Hasspredigern wieder infrage gestellt oder pauschal abgelehnt.

Neuhold: Ein fundamentalistisches Weltbild, das im deutschsprachigen Raum Hunderttausende Jugendliche erreicht. Unser alarmierender Befund ist, dass Online-Salafismus in Teilen der muslimischen Jugend Mainstream geworden ist.

KURIER: Herr Neuhold, Herr Kaltenbrunner, Sie schreiben, dass Sie für Ihr Buch tief in islamistische Parallelwelten eingetaucht sind. Was haben Sie dort vorgefunden?

Neuhold: Das Problem ist, wenn sie religiöse Antworten auf ihre Sinnfragen nicht in anerkannten Moscheen suchen, sondern über das Handy direkt zu den Radikalen abbiegen.

Neuhold: Sie haben nichts mehr zu tun mit den alten, bärtigen Scheichs in Hinterhofmoscheen. Sie sind hip und cool und sprechen die Sprache der Jugend. Sie erzeugen ein wohliges Gemeinschaftsgefühl. Man fühlt sich als wahrer Gläubiger und Teil der Umma – der weltweiten Gemeinschaft der Muslime. Sie arbeiten manipulativ mit dem positiven Bezug der Jugendlichen zur eigenen Religion.

Wie gelingt es den islamistischen Influencern, mit diesen Inhalten so viele Jugendliche zu erreichen?

Kaltenbrunner: Diese Islamisten gehen in Frontalopposition zu westlichen Demokratien und treiben einen Keil zwischen junge Muslime und die Gesellschaft. Sie hetzen junge Muslime in Europa auf und drängen sie, sich vom ungläubigen und sündigen „Westen“ abzuwenden.

Die Ablehnung liberaler Werte als zentrale Botschaft also?

Wo erfolgt dann der Aufruf zur Gewalt?

Neuhold: Tiktok ist die Einstiegsdroge. Was die Online-Salafisten verbreiten, ist meist gerade noch legal. Sie wissen meist genau, wo die Grenze zum Strafrecht verläuft. Doch sie bereiten damit den Nährboden für die Radikalisierung auf.

Kaltenbrunner: Wirklich gefährlich wird es für Jugendliche, wenn sie von Tiktok in geheime Chats auf Messenger-Diensten gelotst werden.

Ich nehme an, Sie waren auch dort?

Kaltenbrunner: Ja. Bei einem Selbstversuch mit Fake-Profil. In den sozialen Medien sind Scouts unterwegs, die einschlägige Kommentare unter den Videos suchen und die Absender in viel dünklere Kanäle auf Telegram & Co. einladen. Dort sieht man dann die wirklich harten Sachen wie Hinrichtungsvideos und Aufrufe zum bewaffneten Kampf. Dort passiert die finale Radikalisierung.

Wer verbirgt sich hinter diesen Scouts?

Kaltenbrunner: Die Scouts sind von Terrororganisationen wie dem Islamischen Staat oder Al Kaida. Was sie so gefährlich macht: Sie können auch von Kabul, Grozny oder Islamabad aus agieren und sind für die Behörden dadurch nicht greifbar.

Neuhold: In der Covid-Pandemie mit ihren Lockdowns haben Terrororganisationen ihre Rekrutierung übers Internet enorm verstärkt und professionalisiert. Die islamistische Welle baute sich insgesamt auf allen Kanälen auf. Nach dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 wurde aus der Welle ein Tsunami des Hasses gegen Juden und den Westen.

Driften vor allem männliche Muslime in diese Ideologie ab?

Kaltenbrunner: Nein. Verstärkt auch Mädchen und junge Frauen. In den sozialen Medien gibt es so etwas wie einen Fashion-Islam, bei dem perfekt geschminkte Frauen das Kopftuch bewerben und dazwischen ihr streng islamisches Weltbild zelebrieren. Diese Kopftuch-Influencerinnen haben Millionen Zugriffe. Sie geben Anleitungen, was für eine echte Muslima erlaubt oder verboten ist.

Neuhold: Das ist eine schleichende Islamisierung, die ihre Spuren im Straßenbild hinterlässt, in Gestalt tief verschleierter Mädchen. Man braucht nur bei Schulschluss vor einer sogenannten “Brennpunktschule“ stehen.