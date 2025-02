Ein 23-jähriger syrischer Asylwerber verübte am Samstag einen Messerangriff in Villach. Ein 14-Jähriger wurde dabei getötet, fünf weitere Menschen wurden teils schwer verletzt. Gestoppt wurde der Attentäter von einem 42-jährigen Zeugen, der ebenfalls aus Syrien stammt. Was wissen wir bisher über den Täter? Was plant die Politik nun zu tun und wie radikalisieren sich - vor allem junge Menschen - über soziale Medien wie TikTok, Instagram und Signal? Darüber spricht Studio KURIER-Host Caroline Bartos mit den Innenpolitik-Redakteuren Raffaela Lindorfer und Bernhard Gaul.