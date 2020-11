Tierisches Treiben: Ochse gesucht, Affe gerettet

Auch in der Tierwelt ist in den vergangenen Tagen einiges los gewesen: Gleich fünf Ochsen auf einmal sind am Mittwoch einem Bauern in Bad Mühllacken in Oberösterreich entlaufen. Während drei sofort eingefangen werden konnten und einer am Donnerstag beim Nachbarn gefunden wurde, fehlt vom letzten schwarz-weißen Jungochsen jede Spur. „Wir hoffen, dass er schreit, wenn er Hunger hat“, heißt es von der Freiwilligen Feuerwehr im Ort.

In der Steiermark rückte die Feuerwehr am Mittwoch ebenfalls zu einem tierischen Einsatz aus: Eine Passantin bemerkte in Eggersdorf (Bezirk Graz-Umgebung) einen Igel, der in eine Baugrube gefallen war und darin festsaß. Sie selbst konnte ihn nicht befreien, darum bat die Frau die Freiwillige Feuerwehr um Unterstützung: Die Helfer bargen den unverletzten Igel und setzen ihn schließlich auf einer Wiese ab.