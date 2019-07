Tierisch heiß: Wie sich Büffel, Affe und Co. abkühlen

"Die Art Orang-Utans, die wir hier in Schönbrunn haben, leben normalerweise im Regenwald in Borneo", erklärt Tierpflegerin Sandra Keiblinger. Dort haben sie in der Regel keine direkte Sonneneinstrahlung, sondern dank der Blätter Schatten. "Daher meiden sie auch hier die pralle Sonne. Wenn sie im Gehege unterwegs sind, wickeln sie sich meist in Decken", erzählt die Tierpflegerin. Und prompt verliert die Orang-Utan-Dame das Interesse am löchrigen Wasserschlauch, schnappt sich ein großes, grünes Stofftuch und wickelt sich zum Gaudium der Zuseher in dieses ein, bevor sie auf dem großen Klettergerüst im Gehege herumturnt.