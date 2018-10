Tier-Expertin: Führerschein für alle Rassen

KURIER: Was halten Sie von gesetzlichen Regelungen wie einem Alkolimit für Hundehalter oder dem verpflichtenden Hundeführschein?

Reitl: Im öffentlichen Raum sagt mir der Hausverstand, dass ich nüchtern zu sein habe – egal, ob ich mit einem Kind, einem Einkaufswagerl oder einem Hund unterwegs bin. Man muss nicht alles reglementieren. Eine Schulung für alle Hundehalter ist prinzipiell der richtige Weg, der auch in Wien angedacht ist, denn Mops und Chihuahua können genauso beißen, und haben auch ihre Bedürfnisse. Hund und Herrl haben Wissenslücken. Das Bellen, das Knurren, das Schwanzwedeln – der Mensch muss die Hundesprache verstehen lernen.

Hund oder Mensch: Wer braucht mehr Schulung?

Manchmal ist das Problem am anderen Ende der Leine, ja. Aber gesetzlich geregelt? Soll der Polizist dann auf der Straße jeden Hundeführer kontrollieren? Und wir müssen uns dessen bewusst sein: Wenn der verpflichtende Hundeführschein kommt, werden viele ältere Personen keinen Hund mehr haben können. Diese Tiere übernehmen jedoch wichtige Funktionen in der Familie sowie für die Psyche der Menschen. Ich bin übrigens auch kein Freund des Hundeführscheins für sogenannte Listenhunde in Wien. Hunde werden dämonisiert, denn die Rasse, die in der Bissstatistik vorne liegt, ist nicht zwingend die aggressivste. Und Tierschutzhäuser bringen gewisse Rassen nicht mehr an, denn jedes Familienmitglied, das mit dem Hund Gassi geht, bräuchte den Schein.