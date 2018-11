TGM-Affäre: Mitarbeiter wehren sich

„Sämtliche eingenommenen Gelder wurden auf den Cent genau über Bundeskonten abgerechnet, die unter ständiger Kontrolle des Bildungsministeriums über die Bundes-Software HV-SPA stehen“, erklärt ein TGM-Insider. „Es existieren daneben keine schwarzen Konten, ein Missbrauch oder abzweigen von Geld in diesem System ist nicht möglich.“ Das TGM orientierte sich bei den Auszahlungen „im guten Glauben“ an einen Erlass des Bildungsministeriums (2014). Demnach flossen von den Prüfauftragseinnahmen 40 Prozent für den Sachaufwand an das TGM.

Damit wurden der Einsatz von Maschinen, Geräten und die Energiekosten bezahlt. 60 Prozent der Einnahmen gingen nach einem genauen Aufteilungsschlüssel des Ministeriums an das Personal. Dass hoch qualifizierte Techniker am Ende anständig bezahlt wurden, hat offenbar Neider auf den Plan gerufen. Sollen doch einzelne Prüfer an die Entlohnung eines Sektionschefs herangekommen sein.

„Aus den Überschüssen wurden erhebliche Geldmittel zur Verbesserung der Schulinfrastruktur und zum Ankauf von Geräten für den Unterricht finanziert, die wir niemals aus dem Schulbudget anschaffen, hätten können“, sagt ein Insider. Reden dürfen sie mit Medien eigentlich nicht.

Die Auftraggeber aus der Wirtschaft nehmen sich kein Blatt vor den Mund. „Wir arbeiten mit dem TGM 30 Jahre zusammen“, sagt Werner Linzner, Manager des Kunststoffrohr-Herstellers Ke Kelit. „Wir haben es geschafft, dass die Gutachten vom TGM weltweit anerkannt werden. Die Prüfberichte sind Basis dafür, dass unsere Gas- und Wasserrohre zertifiziert werden.“

„Durch die Versuchsanstalten können die Lehrer den HTL-Schülern Praxis vermitteln“, sagt der Vorarlberger Unternehmer Thomas Rhomberg. „Die Versuchsanstalten sind sehr wichtig für die Wirtschaft, denn dort werden die Praktiker für die Industrie ausgebildet.“