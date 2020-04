Tests: 100 Menschen in Tirols Alters- und Pflegewohnheimen positiv

In Tirols Alters- und Pflegeheimen sind mit Stand Donnerstagabend rund 100 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden, davon mussten 31 in den Krankenhäusern betreut werden. Zwei Drittel aller Einrichtungen wurden bereits getestet und 6.196 Tests wurden durchgeführt, teilte das Land mit. Beim Personal waren 136 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, sie befanden sich in Heimquarantäne.

Seit über einer Woche führe man nun die Tests durch, sagte Landeshauptmann Günther Platter ( ÖVP). Man wolle "damit eine besonders vulnerable Bevölkerungsgruppe sowie das Strukturpersonal schützen". Seit Mittwoch werde auch bei den Gesundheits- und Sozialsprengeln flächendeckend getestet, hieß es. 874 Tests wurden in diesem Bereich durchgeführt.

Gesundheitsminister Rudolf Anschober ( Grüne) hatte am Donnerstag angekündigt, alle Bewohner und Mitarbeiter in Alters- und Pflegeheimen testen zu wollen. Rund 130.000 Menschen seien davon betroffen, sagte er bei einer Pressekonferenz.