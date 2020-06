Aufregung um möglichen Anschlag in Österreich

Für große Aufregung sorgte am späten Dienstagnachmittag eine Meldung aus Frankreich: In Südfrankreich seien fünf Tschetschenen festgenommen und bei Durchsuchungen Sprengstoff gefunden worden. In Medienberichten war davon die Rede, dass es sich bei einem dieser Terrorverdächtigen um einen Österreicher handle und dass womöglich ein Anschlag in Österreich geplant gewesen sei. Das Innenministerium in Wien dementierte später einen Zusammenhang zu Österreich.