Terrorverdacht gegen Rückkehrer

Innerhalb von nur drei Monaten ist die Zahl der Österreicher auf 50 gestiegen. Weitere zehn sollen bei ihren Einsätzen inzwischen ums Leben gekommen sein. Eine Zahl, die aber nicht bestätigt werden kann. Denn aufgrund des islamischen Ritus werden die Toten rasch begraben, und die Sicherheitsbehörden sind auf Zeugenaussagen und Fotos angewiesen.

Bei den Österreichern soll es sich großteils nicht um Alteingesessene handeln, sondern um Personen, die in Österreich aufhältig sind. Die meisten sind Tschetschenen, die hier einen Asylstatus genießen.

Die Gründe für den steigenden Syrien-Trend, so ein BVT-Beamter, seien mehrschichtig. Zum einen vernetze sich die europäische Salafisten-Gemeinde immer besser. Und es sei leichter, unerkannt via Türkei nach Syrien zu gelangen. Wer aber in ein Terrorcamp nach Afghanistan will, laufe Gefahr, von den Geheimdiensten erkannt zu werden.