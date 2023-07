Terrorprozess geplatzt: Angeklagter ist untergetaucht

Die Anklage beruht auf den Angaben des Mannes im Asylverfahren. Er habe geheime Nachrichten, deren Inhalt er selbst nicht gekannt habe, innerhalb der Türkei überbracht, sagte er in Befragungen. Die türkischen Behörden würden ihn verfolgen. Sie hätten auch versucht, ihn umzudrehen und als Spion wieder bei der PKK einzuschleusen.

Fluchtgefahr

In Österreich war der Mann seit 2021, er arbeitete in der Gastronomie in Kärnten. Schon die Zustellung der Ladung war schwierig, die Polizei übergab sie ihm schließlich persönlich an seinem Arbeitsplatz. Mit seinem Verteidiger hatte der Angeklagte noch Kontakt, um sich auf die Verhandlung vorzubereiten. Zu früheren Terminen und Befragungen sei der Mann immer aufgetaucht, sagte der Staatsanwalt. Es habe keine Hinweise darauf gegeben, dass er sich dem Verfahren entziehen und untertauchen könnte.

