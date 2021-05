Terroranschlag: Nehammer zeigte zwei Beamte an

Aus der Sachverhaltsdarstellung ist zu entnehmen, dass spätestens am 20. Oktober 2020 eine Berichterstattung an die Staatsanwaltschaft hätte erfolgen müssen. Sprich: der Attentäter hätte dann von Staatsanwaltschaft wieder in Haft genommen werden können – und die Terrornacht hätte damit verhindert werden können. Außerdem geht aus der Sachverhaltsdarstellung hervor, dass kurz nach der Enthaftung des Attentäters – also am 8. Jänner 2020 – eine Zustimmung des BVT vorlag, dass eine Risikobewertung von Kujtim F. durchgeführt werden soll. Im Normalfall dauert diese drei bis vier Wochen.

Warum wurde das LVT dennoch nicht aktiv? Laut den internen Protokollen war der Hinweis „wird als nächster bearbeitet“ oder der Zustand ist „in Bearbeitung“ angegeben. Offiziell wurde also von Jänner 2020 bis August 2020 durchgehend an der Risikobewertung des späteren Attentäters gearbeitet.

Aber damit noch nicht genug an Pannen: Am 11. September wurde die erste Risikobewertung fertig – und diese war auch noch falsch. Hier wurde Kujtim, F. lediglich ein „moderates Risiko“ attestiert, weil der Munitionskauf nicht in die Bewertung miteinbezogen worden war. Erst am 7. Oktober wurde vom LVT die Verbesserung der Bewertung durchgeführt, in der Kujtim F. schließlich mit „hohem Risiko“ eingestuft wurde .

„Angesichts dieser Anzeige ist es fast ein Widerspruch, dass die Republik davon spricht, dass hier keine Fehler passiert sind, die das Attentat hätten verhindern können“, kritisiert Anwalt Wess.