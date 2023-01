Teil aus Eiswasserfall brach und riss Kletterer in Tirol mit in die Tiefe

Am Talschluss des Leitertales in Obertilliach in Osttirol ist am Montag ein Teil eines Eiswasserfalles heruntergebrochen und hat drei Kletterer einer Seilschaft mitgerissen. Die Wintersportler wurden verletzt, sagte ein Polizeisprecher zur APA und bestätigte einen Bericht des ORF Tirol.

Eine weitere Zweier-Seilschaft wurde nach bisherigen Informationen nicht erfasst und blieb unverletzt.

Im Einsatz standen unter anderem Notarzthubschrauber, Alpinpolizei und Bergrettung.