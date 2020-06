Technischer Defekt: Tunnelampeln auf steirischer A2 auf rot

Wegen eines Defekts an einem Transformator sind am Samstagnachmittag auf der steirischen Südautobahn (A2) im Bezirk Voitsberg mehrere Tunnelampeln auf rot gestanden. Laut Polizei wurden Autos ab Modriach auf die Packer Bundesstraße abgeleitet, Lkw blieben vor den Tunneln stehen. Was der Grund für den Defekt war und wie lange die Sperren dauern werden, war vorerst unklar.